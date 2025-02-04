الإسعاف ينقل الى المستشفيات والاضراب مفتوح.. فيديو لما يحصل في السليمانية

نيوز – محلي

لا يزال معلمو محافظة مستمرين بالاضراب عن الطعام والاعتصام المفتوح بسبب تأخر صرف راتبهم.

وذكر مراسل نيوز، ان "عدد من المدن في إقليم انضموا الى الاعتصام الذي يستمر منذ أيام وسط تدهور الحالة الصحية للكثير من المعتصمين، حيث وصل بعضهم الى الاغماء وفقدان الوعي".

وأضاف ان "سيارات الإسعاف تواصل نقل المتدهورة صحتهم الى المستشفيات لغرض اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لهم".