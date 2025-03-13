سقوط منزل على عائلة في كربلاء (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منزلاً سقط على عائلة في منطقة الجاير بمحافظة شارع ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة".وأضاف ان "جهد الدفاع المدني يتواجد في محل الحادث".