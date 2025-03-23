انتخاب نزار اللهيبي رئيسا لمجلس محافظة ديالى

وقال مراسلنا، إن انتخب اللهيبي رئيسا لمجلس .وفي وقت سابق من اليوم، صوت ، اليوم الأحد، على إقالة رئيسه عمر الكروي.وقال مراسل ، إن أعضاء والبالغ عددهم 11 عضواً صوتوا بالإجماع على إقالة عمر الكروي، لعدم القناعة بإجاباته خلال جلسة استجوابه التي عُقدت بعد الظهر.وبحسب مراسلنا، فإن الجلسة شهدت مشادات كلامية وأجواء متوترة قبل انتهائها.وأكد، أنه تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس ، لاختيار للكروي.