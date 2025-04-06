القضاء يحكم بإعدام قتلة العائلة في مدينة الصدر شرقي بغداد

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "محكمة جنايــات أصدرت أحكام بـــالإعدام بحق ثلاثة مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتـــل عائلة في – مكونة من افراد بينهم أطفال".وأضاف المجلس، أن "المدانين صدرت بحقهم هذه الأحكام وفقا للمادة 406 /1 / أ/ج/ ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".يشار الى ان رئيس ، وجه في تاريخ (2 كانون الثاني 2025) الإسراع في التحقيق في قضية جريمة قتل عائلة كاملة في شرقي .وأعلنت شرطة الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) انه بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن شرقي بغداد، توجهت مفارز قيادة الشرطة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) إلى محل الحادث وتبين قتل (3) اشخاص (امراءه وطفلتين).وبحسب شرطة الرصافة، تم تشكيل فريق عمل متكامل وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، حيث توجهت القوة إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد اخذ الموافقات القانونية والقبض على القاتل وعلى زوجته (القاتلة).وذكرت القيادة "لدى تفتيش الدار عثر داخله على (5) جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها)، ليتم القبض على جميع افراد العائلة المتواجدة داخل الدار".وأكدت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية وقتلها مع (4) من اطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار الضحية وقتل بقية افراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم)"، لافتة الى ان "الغرض من ذلك هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".