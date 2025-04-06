بغداد.. قراء المقاييس يطالبون بالتثبيت على ملاك الكهرباء

نظم العشرات من "قراء المقاييس"، اليوم الاحد، تظاهرة في منطقة ، للمطالب بالتثبيت على الكهرباء.

وقال المتظاهرون، انهم يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء.



وأعلنوا، "الاضراب عن العمل حتى تحقيق مطلب التثبيت".