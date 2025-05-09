اخرها انهى حياته.. زوج يقتل زوجته ويصيب ابن عمها ووالدتها بجروح في ميسان

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأقدام رجلاً على انهاء حياته بعدما قتل زوجته واصاب ابن عمها ووالدتها بجروح في .



واشار الى ان "سبب الحادث خلافات عائلية". وقال المصدر لـ ، أن "شخصاً انهى حياته بعدما قتل زوجته واصاب ابن عمها ووالدتها بجروح في ناحية علي الشرقي بمحافظة ".واشار الى ان "سبب الحادث خلافات عائلية".