بالصورة.. هجوم على مكتب مرشح للانتخابات في كربلاء

وقال المصدر لـ ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية اطلقوا النار على السابق والمرشح الحالي عن دولة القانون (ابو رحاب) في منطقة السياحي بكربلاء ما أدى الى الحاق اضرار مادية فيه".وأضاف ان "الهجوم لم يسفر عن تسجيل اية إصابات بشرية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".