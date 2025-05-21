بالوثائق.. المالية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين

وقالت الوزارة بحسب وثائق وردت لـ ، انه "بالنظر لكثرة الاستفسارات التي ترد بشأن أعمال السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، ووفقاً للمادة (10/أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019، نود التوضيح بأنه تتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) ستين سنة من العمر".وأكدت الوزارة أن "السن القانوني للإحالة إلى التقاعد يتم بغض النظر عن مدة خدمة الموظف"، موضحةً أن "إكمال الستين سنة في هذه الحالة ليس (أول) اليوم الأول منها، وإنما إكمال اليوم الأخير من الستين، أي إن يتعدى الموظف بأيام أو بأشهر مقدار السن القانوني للتقاعد (60) سنة".ادناه الوثائق: