تظاهرة في النجف تطالب بإقالة قائممقام

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بخروج العشرات من المواطنين بتظاهرة للمطالبة بإقالة قائممقام جنوب .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "العشرات خرجوا بتظاهروا، مساء اليوم، في جنوب ".

وأضاف المصدر أن "سبب التظاهرة احتجاجا على تنصيب قائممقام المناذرة وطالبوا باقالته"، مشيرا الى أن "المتظاهرين قطعوا طريق ديوانية نجف".