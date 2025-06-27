طوابير الانتظار الطويلة ترهق أهالي نينوى في دوائر المرور

طوابير الانتظار الطويلة ترهق أهالي في دوائر المرور ومواطنون يشتكون من الإجراءات المعقدة وغياب وبطء الانجاز

تشهد دوائرُ المرور في محافظةِ ازدحاماً شديداً ، مما يجبر المواطنين على الانتظارِ لساعاتٍ طويلةٍ تحت أشعةِ الشمسِ ومنذ ساعاتِ الصباحِ الأولى، لإنجازِ معاملاتٍ روتينيةٍ كإصدار إجازةِ سوقٍ أو تحويلِ ملكيةٍ مركبةٍ , مواطنون اشتكوا من بطءِ الإجراءاتِ وتوزيعِ المعاملاتِ على دوائرَ متعددةٍ داخل المدينة