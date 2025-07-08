بعد ورود اسمها.. جامعة بابل ترد على تقرير "نزاهة البحث العلمي"

وأكدت الجامعة في بيان التزامها التام بـ"نزاهة البحث العلمي والشفافية الأكاديمية، وأن الدراسة التي أعدّها باحث من لم تُنشر في مجلة علمية محكمة، وتعاني من قصور منهجي وافتقار للمصداقية الأكاديمية" .وشدد البيان على "دعم الجامعة لمشاريع وبرامجها الحكومية، وسعيها المستمر نحو تعزيز مكانتها بين الجامعات المحلية والدولية"، داعية إلى "عدم تبنّي أي مؤشرات تفتقر إلى الموضوعية أو الأسس المعترف بها عالمياً".