بعد ارتباك وضعهم.. منح فئة من الخريجين الوصف الوظيفي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت إعماماً بشمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي ومنحهم عنوان (كاتب)"، فيما تضمن الكتاب الإشارة الى قرار في الشهر الماضي.وسبق ان اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، بأن حملة شهادة الاعدادية للوقفين تعد شهادة عامة وبالإمكان منحهم عنوان وظيفي كاتب وبالدرجة الثامنة وتدرجاته وصولاً الى الدرجة الثالثة.