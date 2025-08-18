بعد ارتباك وضعهم.. منح فئة من الخريجين الوصف الوظيفي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537516-638910946225800844.jpg
بعد ارتباك وضعهم.. منح فئة من الخريجين الوصف الوظيفي
محليات
2025-08-18 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
962 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أصدرت
وزارة المالية
، اليوم الاثنين، اعماما الى كافة الوزارات والدوائر والهيئات، بشمول خريجي الاعداديات الإسلامية من الوقفين الشيعي والسني الوصف الوظيفي كاتب فما فوق.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت إعماماً بشمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي ومنحهم عنوان (كاتب)"، فيما تضمن الكتاب الإشارة الى قرار
مجلس الخدمة الاتحادي
في الشهر الماضي.
وسبق ان اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، بأن حملة شهادة الاعدادية للوقفين تعد شهادة عامة وبالإمكان منحهم عنوان وظيفي كاتب وبالدرجة الثامنة وتدرجاته وصولاً الى الدرجة الثالثة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التربية توجه بتسهيل إجراءات منح التأييد للخريجين الراغبين بالتطوع ضمن الداخلية والدفاع
06:50 | 2025-08-06
العشرات من حملة الشهادات العليا يتظاهرون في بغداد لرفض الازدواج الوظيفي (صور)
03:16 | 2025-07-27
ارتباك نظام التعرف على الوجه بسب "مكياج" مسافرة
12:42 | 2025-05-21
مجلس الخدمة يعلن آلية توزيع الرمز الوظيفي (Code) للأوائل وحملة الشهادات العليا
07:35 | 2025-07-23
الوقف الشيعي
الوقف السني
مجلس الخدمة الاتحادي
السومرية نيوز
وزارة المالية
سومرية نيوز
السومرية
الخريجين
الإسلام
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
46.52%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
19.98%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
18.4%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
15.1%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
اخترنا لك
السجن 6 سنوات بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة باستخدام الذكاء الاصطناعي
05:31 | 2025-08-18
بمشاركة 47 ألف طالب.. انطلاق اختبار القبول في مدارس المتفوقين
04:33 | 2025-08-18
الموارد المائية: الخزين المائي الكلي في العراق 8% فقط
03:45 | 2025-08-18
"نزاع عشائري" يتسبب بحريق هائل في ذي قار
17:37 | 2025-08-17
رئيس مجلس بغداد يعلن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع مجاري ابو غريب
13:03 | 2025-08-17
وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا
11:50 | 2025-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.