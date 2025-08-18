قريبا.. حافلات كهربائية في شوارع بغداد

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة، ميثم ، للوكالة الرسمية تابعته ، ان "هناك مباحثات بين الجانبين العراقي والتركي للاستفادة من الخبرات التركية في تشغيل واستيراد الحافلات الكهربائية".وأكد أن "الموضوع قيد الدراسة ولم يصل إلى عملية توقيع عقود حتى الآن، وإنما ذهب فريق من برئاسة مدير للمسافرين والوفود إلى للاطلاع على كيفية الاستفادة من التجربة التركية في ".