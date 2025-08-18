الصفحة الرئيسية
الانتخابات النيابية 2025
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
محليات
2025-08-18 | 18:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
كشف مدير بلدية
سامراء
بمحافظة
صلاح الدين
، عن عدد العقارات المتجاوزة في القضاء.
وقال
محمد يونس
في حديث لـ
السومرية نيوز
، "قرار مجلس الوزراء يعتبر من اهم القرارات باعتباره يغلق ملف التجاوزات بشكل جذري".
وحث المواطنين الى "سرعة الاستجابة وتسجيل الطلبات لدينا لكي ننجز معاملاتهم"، كاشفا أن "مدينة
سامراء
فيها قريبا الفين عقار عليها تجاوز ومشكلة في
التسجيل العقاري
".
وأضاف أن "البلدية ستقيم دعاوى قضائية بحق المواطنين الذين لم يستكملوا الاجراءات لغرض ابطال القيود".
وكان رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، قبل أيام، اجتماعا خاصا باستكمال إجراءات تحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة الى أراض سكنية، فيما وجّه بتسهيل عملية إصدار وتسليم السندات، ووضع طرق ميسّرة لتسديد المبالغ وفق القانون، ودراسة إصدار قرارات ملحقة تنظم العملية.
مقالات ذات صلة
الموارد المائية: إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة في الرضوانية
06:31 | 2025-07-04
عضو بلجنة نيابية: إزالة المنازل المتجاوزة بعد إكمالها إجراء غير قانوني
07:53 | 2025-05-22
وزير العمل: كشفنا أكثر من ٣٤٠ ألف متجاوز واستعدنا ٥٠ مليار دينار
04:24 | 2025-07-09
اشتباكات بالأيدي وتلويح بالساطور بين قوة أمنية وأصحاب أكشاك "متجاوزة" بمدينة الصدر
04:26 | 2025-07-23
سامراء
تجاوزات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
محافظة صلاح الدين
قرار مجلس الوزراء
التسجيل العقاري
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
