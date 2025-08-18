في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة

كشف مدير بلدية بمحافظة ، عن عدد العقارات المتجاوزة في القضاء.

وقال في حديث لـ ، "قرار مجلس الوزراء يعتبر من اهم القرارات باعتباره يغلق ملف التجاوزات بشكل جذري".

وحث المواطنين الى "سرعة الاستجابة وتسجيل الطلبات لدينا لكي ننجز معاملاتهم"، كاشفا أن "مدينة فيها قريبا الفين عقار عليها تجاوز ومشكلة في ".

وأضاف أن "البلدية ستقيم دعاوى قضائية بحق المواطنين الذين لم يستكملوا الاجراءات لغرض ابطال القيود".

وكان رئيس ترأس، قبل أيام، اجتماعا خاصا باستكمال إجراءات تحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة الى أراض سكنية، فيما وجّه بتسهيل عملية إصدار وتسليم السندات، ووضع طرق ميسّرة لتسديد المبالغ وفق القانون، ودراسة إصدار قرارات ملحقة تنظم العملية.