لا اغلاق للمطارات ولا حظر تجوال.. ما سيحصل بيوم الانتخابات

وقال رئيس في الفريق الحقوقي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن اللجنة كُلّفت بموجب أمر ديواني برئاسة الفريق أول الركن ، نائب ، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القيادات الأمنية والعسكرية، إلى جانب قضاة وأعضاء من ".وأضاف معن، أن "اللجنة باشرت مهامها عبر تشكيل لجان فرعية متخصصة تغطي الجوانب الميدانية، الاستخبارية، والإدارية، والإعلامية، والأمن السيبراني، بهدف وضع خطة شاملة ذات مراحل محددة وتوقيتات دقيقة وتوزيع واضح للمسؤوليات. وتهدف هذه الخطة إلى تأمين بيئة انتخابية آمنة تتيح للمواطن ممارسة حقه الانتخابي في ظروف مناسبة، مع ضمان نزاهة العملية الانتخابية".وأشار إلى أن "اللجنة تتولى أيضاً إعادة إصدار تعليمات وصايا أمن الانتخابات، بالتنسيق المباشر مع المستقلة للانتخابات، بما ينسجم مع صلاحياتها القانونية ومهامها التنفيذية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة ستضمن سير العملية الانتخابية وفق المخطط له مسبقاً".وأضاف، أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، ستتكفل بتأمين مراكز الاقتراع، مع تطبيق التوجيهات والخطط الموضوعة من قبل اللجنة، بما في ذلك آلية إشراك مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، لضمان توفير أجواء آمنة للناخبين".وبشأن منع تنقل العائلات بين المحافظات لضمان انسيابية العملية الانتخابية، أوضح معن أن "اللجنة تمتلك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي ضمن محافظاتهم ومناطقهم، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية وضمان الشفافية".وأكد أن "يوم الاقتراع سيكون عادةً رسمية، لتسهيل عملية تصويت المواطنين، ومنحهم الوقت الكافي للمشاركة في اختيار ممثليهم في ، مع توفير جميع الظروف الملائمة لممارسة هذا الحق الديمقراطي من دون أي عوائق".وبين ان " تعمل وفق خطة شاملة ومدروسة، لضمان أن يكون يوم الاقتراع آمناً ومنظماً، بما يعكس حرص الدولة على ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية بحرية ومسؤولية، ويحقق ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية".