بالوثيقة.. رئيس مجلس النواب يوقف إجراءات التعيينات بالعقود ضمن تخصيصات محافظة بغداد

– سياسي

اصدر رئيس ، قرارا بايقاف إجراءات التعيينات بالعقود ضمن تخصيصات .

وجاء في وثيقة صادرة من رئيس وتلقتها ، انه "استناداً إلى أحكام المادة (61 ثانياً) من دستور جمهورية والمادة ( 27 ) من وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمادة (91) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، وبناءً على ما ورد إلى مجلس النواب من معلومات تتعلق بالتعيينات على نظام العقود ضمن تخصيصات في موازنة سنة 2023 بيان أسباب:

1- وجود استثناءات من الضوابط المعتمدة بخصوص تعيينات العقود في محافظة ، حيث لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

2-هذه التعيينات قد تمت باستقطاع من حصة الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد، ما يُعد إخلالا بمبدأ العدالة في التوزيع.

وعليه، مما تقدم تقرر (إيقاف كافة الإجراءات الإدارية والمالية لحين حسم الموضوع بعقد اجتماع عاجل بحضورنا ورئيس النيابية وحضور ونوابه في مجلس النواب للوقوف على

حيثيات الموضوع".