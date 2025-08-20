اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تبحث اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة في المجتمع

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن " لإغاثة ودعم النازحين، عقدت اجتماعًا في مقر ، ناقشت خلاله اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة ومستقرة في المجتمع، تمهيدًا لغلق ملف النزوح بشكل نهائي مع نهاية عام 2025".وأضاف البيان، أن "هذا التوجه يأتي انسجامًا مع مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف إنهاء ملف النزوح في ومساعدة هذه العوائل على الاستقرار والعودة والاندماج المجتمعي".