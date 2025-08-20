بينها توزيع أراضي.. السوداني يعلن اتخاذ مجموعة إجراءات تخص المعلمين

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، استقبل اليوم الأربعاء، نقيب المعلمين العراقيين ، وأشاد بدور الملاكات التربوية والتعليمية، مؤكداً دعمه الكامل لشريحة المعلمين بوصفهم الركن الأساسي في تطوير الواقع التربوي والتعليمي، فضلاً عن دورهم المهم في بناء المجتمع".وأشار رئيس الى "اهتمام الحكومة بالملاكات التعليمية وإنصافها تثميناً لجهود المعلمين، مبيناً أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات بهذا الشأن وهي المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي بين المعلمين وموظفي في والمحافظات، وكذلك تفعيل جميع فقرات المعلمين والمدرسين رقم 8 لسنة 2018".