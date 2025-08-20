بالصور من النجف.. رفع راية الحزن لإحياء ذكرى وفاة النبي

شهدت مدينة ، اليوم الأربعاء، رفع راية الحزن لإحياء ذكرى وفاة النبي (ص).





وقالت العتبة العلوية، "تم رفع راية الحزن لإحياء ذكرى وفاة الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)". أدناه صور نشرتها العتبة العلوية..