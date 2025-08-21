لجنة حكومية تعلن إنجاز ملفات ست محافظات خاصة بتوزيع الأراضي بين الكوادر التعليمية

وقال المنسق العام لشؤون المحافظات عضو المشكلة بموجب الأمر الديواني (34) أحمد الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ، ان "حضور اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (34) لسنة 2025 يهدف لمتابعة تنفيذ رقم (271) لسنة 2025، القاضي بإنشاء أحياء سكنية خاصة للمعلمين والتربويين"، مبينا ان "اللجنة تعهدت بتقديم الدعم الكامل لأي مساندة مطلوبة، سواء لاستكمال الموافقات أو لمتابعات معينة مع الوزارات المعنية أو لاستصدار قرارات خاصة من ".وذكر ان "رئيس مجلس الوزراء، ، يتابع هذا الملف شخصياً، ويوليه اهتماماً استثنائياً"، لافتا إلى، أن "يوم الأحد المقبل سيشهد اجتماع للتنسيق بين المحافظات، حيث سيتم تقديم تقرير تفصيلي عن المحافظات التي زارتها اللجنة والإجراءات التي تم استكمالها.وذكر أن "اللجنة استكملت حتى الآن العمل في 6 محافظات"، موضحا ان "اللجنة مستمرة بالتواصل مع المسؤولين في المحافظات الأخرى، حيث سيشهد الاجتماع المقبل للهيئة العليا، تقديم تقرير تفصيلي، كما سيُستضاف فيه نقيب المعلمين من أجل متابعة هذا الملف، واستصدار القرارات اللازمة في حال تطلب الأمر ذلك".من جانبه قال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي خلال المؤتمر إنه "تم تشكيل لجنة فرعية في برئاسة المحافظ ومدير عام التربية والدوائر المعنية، إضافة إلى نقابة المعلمين في المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار (271) ولجنة الأمر الديواني رقم (34)".وأضاف أن "اللجنة الفرعية باشرت أعمالها منذ فترة، وعقدت عدة اجتماعات، وطرحت العديد من الآراء، وناقشت عدة مواقع، وتم التوصل إلى تخصيص 2000 دونم، منها 1000 دونم في مركز ، و1000 دونم خارج المركز، منها 750 دونماً في الرفاعي والقلعة وسوق الشيوخ، إضافة إلى 250 دونماً، بنظام المطور العقاري"، موضحا أن "نظام المطور العقاري يختلف تمامًا عن آلية توزيع قطع الأراضي ضمن ضوابط والإسكان والبلديات، كما توجد تعليمات وضوابط محدّثة سيتم إصدارها لاحقًا".وتابع: "علينا الآن العمل والانطلاق وفق تعليمات المطور العقاري، وقد عملت هذه اللجنة الفرعية، التابعة للأمر الديواني (34)، على تأمين هذه المساحات لصالح القطاع التربوي من المعلمين والمدرسين والتربويين"، مشيرا إلى، أن "تفاصيل وآلية التوزيع ستعلن لاحقاً، من حيث المفاضلة والأعداد، حيث ستسمى الأحياء المشمولة بنظام المطور العقاري بـ(أحياء المعلمين)".ولفت إلى، أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على مضاعفة المساحة المخصصة من 2000 إلى 4000 دونم، حيث حصلنا على 1000 دونم إضافية في وسنكمل إجراءاتها، بالإضافة إلى الألف الرابع التي ستُوزع بين عموم الأقضية والنواحي، بناءً على الكثافة السكانية وبيانات والمديرية العامة لتربية ذي قار".وبين، أن " الفرعية مستمرة في عملها حتى إنجاز جميع المهام المطلوبة، وإنجاح هذه المبادرة التي يرعاها ، محمد ، والذي يتابع جميع تفاصيلها شخصياً".