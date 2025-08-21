Alsumaria Tv
لجنة حكومية تعلن إنجاز ملفات ست محافظات خاصة بتوزيع الأراضي بين الكوادر التعليمية

محليات

2025-08-21 | 08:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لجنة حكومية تعلن إنجاز ملفات ست محافظات خاصة بتوزيع الأراضي بين الكوادر التعليمية
52 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت اللجنة المركزية المشكلة بموجب الأمر الديواني (34)، اليوم الخميس، عن إنجاز ملف توزيع الأراضي السكنية في ست محافظات لتلك الشرائح، فيما أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي تخصيص 4000 دونم لشريحة الكوادر التعليمية والتربوية.

وقال المنسق العام لشؤون المحافظات عضو اللجنة المركزية المشكلة بموجب الأمر الديواني (34) أحمد الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ذي قار، ان "حضور اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (34) لسنة 2025 يهدف لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025، القاضي بإنشاء أحياء سكنية خاصة للمعلمين والتربويين"، مبينا ان "اللجنة تعهدت بتقديم الدعم الكامل لأي مساندة مطلوبة، سواء لاستكمال الموافقات أو لمتابعات معينة مع الوزارات المعنية أو لاستصدار قرارات خاصة من مجلس الوزراء".

وذكر ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتابع هذا الملف شخصياً، ويوليه اهتماماً استثنائياً"، لافتا إلى، أن "يوم الأحد المقبل سيشهد اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث سيتم تقديم تقرير تفصيلي عن المحافظات التي زارتها اللجنة والإجراءات التي تم استكمالها.

وذكر أن "اللجنة استكملت حتى الآن العمل في 6 محافظات"، موضحا ان "اللجنة مستمرة بالتواصل مع المسؤولين في المحافظات الأخرى، حيث سيشهد الاجتماع المقبل للهيئة العليا، تقديم تقرير تفصيلي، كما سيُستضاف فيه نقيب المعلمين من أجل متابعة هذا الملف، واستصدار القرارات اللازمة في حال تطلب الأمر ذلك".

من جانبه قال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي خلال المؤتمر إنه "تم تشكيل لجنة فرعية في محافظة ذي قار برئاسة المحافظ ومدير عام التربية والدوائر المعنية، إضافة إلى نقابة المعلمين في المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (271) ولجنة الأمر الديواني رقم (34)".

وأضاف أن "اللجنة الفرعية باشرت أعمالها منذ فترة، وعقدت عدة اجتماعات، وطرحت العديد من الآراء، وناقشت عدة مواقع، وتم التوصل إلى تخصيص 2000 دونم، منها 1000 دونم في مركز مدينة الناصرية، و1000 دونم خارج المركز، منها 750 دونماً في الرفاعي والقلعة وسوق الشيوخ، إضافة إلى 250 دونماً، بنظام المطور العقاري"، موضحا أن "نظام المطور العقاري يختلف تمامًا عن آلية توزيع قطع الأراضي ضمن ضوابط وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، كما توجد تعليمات وضوابط محدّثة سيتم إصدارها لاحقًا".

وتابع: "علينا الآن العمل والانطلاق وفق تعليمات المطور العقاري، وقد عملت هذه اللجنة الفرعية، التابعة للأمر الديواني (34)، على تأمين هذه المساحات لصالح القطاع التربوي من المعلمين والمدرسين والتربويين"، مشيرا إلى، أن "تفاصيل وآلية التوزيع ستعلن لاحقاً، من حيث المفاضلة والأعداد، حيث ستسمى الأحياء المشمولة بنظام المطور العقاري بـ(أحياء المعلمين)".

ولفت إلى، أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على مضاعفة المساحة المخصصة من 2000 إلى 4000 دونم، حيث حصلنا على 1000 دونم إضافية في مركز المدينة وسنكمل إجراءاتها، بالإضافة إلى الألف الرابع التي ستُوزع بين عموم الأقضية والنواحي، بناءً على الكثافة السكانية وبيانات وزارة التربية والمديرية العامة لتربية ذي قار".

وبين، أن "لجنة الأمر الديواني الفرعية مستمرة في عملها حتى إنجاز جميع المهام المطلوبة، وإنجاح هذه المبادرة التي يرعاها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذي يتابع جميع تفاصيلها شخصياً".
وزير العدل يبحث مع السفراء الأجانب ملف النزيلات والأطفال المرافقين لأمهاتهم
08:30 | 2025-08-21
مركز التعاون القضائي الدولي يؤكد استرداد 50 متهماً بالقتل الجماعي من خارج العراق
08:01 | 2025-08-21
ذي قار تخصص مساحة 4 الاف دونم لتوزيعها لشريحة الكوادر التعليمية والتربوية
07:14 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
التربية تعلن توزيع ٣٠ ألف جهاز لوحي على المدارس
03:13 | 2025-08-21
بالصور من النجف.. رفع راية الحزن لإحياء ذكرى وفاة النبي
16:22 | 2025-08-20

