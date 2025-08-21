هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " خالفت خلال مشاركاتها التفزيونية قواعد البث الإعلامي التي تمنع التحريض على العنف والكراهية والمواد الكاذبة والباطلة والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات"، موجهةً بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام لمدة 90 يوماً.وفي بيان منفصل، ذكرت الهيئة إن "خالد أبو عراق خالف قواعد البث الإعلامي المتعلقة باللياقة والآداب والذوق العام والكراهية والمواد الكاذبة والباطلة والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات"، معلنة منع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهر.