لهذه الفئات.. الاعمار تعلن ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في بغداد

ولغرض ضمان الشفافية والنزاهة بالتمليك تكون شروط التقديم وما يلي:أن يكون المواطن قد بلغ السن القانوني والبالغ (18) عشر سنة.أن يكون المواطن عراقي الجنسية او احد ابويه عراقي الجنسية .أن لايتقاضى المتقدم راتب شهري ثابت من الدولة.تقدم حجة الاعالة للفائزين بعد اجراء الفرز ويستبعد مقدم الطلب في حالة عدم تقديمها للحالات ادناه:حالة كون المواطن اعزب ولاتطلب في حالة كون الانثى الباكر التي يبلغ عمرها (35) سنة فما فوق.في حالة كون المواطن من كلا الجنسين ارمل\ة او مطلق\ة.ان يقدم المواطن تعهد خطي بعدم تملكه او امتلاكه هو او زوجته او اولاده القاصرين او البالغين ممن تحت رعايته قطعه ارض سكنية او شقة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية استنادآ لاحكام المنحل رقم 120 لسنة 1982 المعدل ويتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك.ان يكون مسقط رأسه او محل سكنه او مقر العمل للسنوات العشر الاخيرة.ان لا يكون المواطن مشمول بقرارات 320 لسنة 2022 الخاص ببيع الاراضي للمتجاوزين على الاراضي الزراعية ضمن حدود البلدية والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع الاراضي للمتجاوزين على الاراضي السكنية ضمن التصميم الاساسي للبلدية.يتم دفع المبلغ كامل عن ثمن القطعة (بمساحة 200 م2) والخدمات والبالغ 11 مليون خلال مدة ستة اشهر وفي حالة عدم دفع المبلغ يعتبر التخصيص لاغيآ