"أنت المسؤول شخصياً".. بيان غاضب من حزب "جبهة الشعب" بعد اعتقال لاهور شيخ جنگي

شهدت في وقت مبكر من اليوم الجمعة (22 آب 2025)، اشتباكات عنيفة، لتنفيذ مذكرة قبض صدرت بحق رئيس جبهة الشعب .وأسفرت هذه الاشتباكات عن القبض عليه مع اثنين من أشقائه هما بولاد وآسو، وفي الوقت نفسه عن مقتل 4 من عناصر في المحافظة وإصابة 10 أشخاص، فيما يجري حديث عن مقتل عدد من عناصر قوة شيخ التي تعرفت باسم " ".في بيان بعد الاشتباكات، طالبت جبهة الشعب القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية وحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بـ "عدم الصمت" واتخاذ موقف "صريح"، إزاء هذا العمل الذي وصفته بـ "غير المتحضر والإرهابي".وبحسب وسائل اعلام كردية، فانه من المعتقلين عضو حزب جبهة الشعب ژينو محمد التي كانت عضواً في قيادة سابقاً.فيما يتعلق بمصير لاهور شيخ جنگي والمعتقلين، قالت الجبهة إنها "في عهدة رئيس شخصياً".بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تضررت العديد من المرافق السياحية والمنازل والسيارات في موقع الاشتباكات.