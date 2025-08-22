أحداث السليمانية: اعتقال قيادية بحزب لاهور شيخ جنكي.. وإغلاق قناة "زووم نيوز"

وقد فتحت هذه التطورات الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في المدينة، في ظل التوترات المتزايدة بين الأطراف الفاعلة.اعتقلت القوات الأمنية الكردية زينو محمد، القيادية في جبهة الشعب (عضو جبهة الشعب)، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحزب شيخ وشقيقه، في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات ومسلحين موالين لشيخ جنكي. وأسفرت المواجهات عن سقوط 4 قتلى من الطرفين وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح.

في موازاة ذلك، داهمت قوات "الكوماندو" مبنى قناة زووم نيوز الفضائية في السليمانية، وقامت بمصادرة معداتها وتحطيم بعض الأجهزة، مما أدى إلى إيقاف البث بالكامل.وذكرت في تصريح صحفي، أنه تمت مداهمة مبنى "زووم نيوز" في السليمانية من قبل قوات "الكوماندو" صباح اليوم، والتي بادرت الى تحطيم ومصادرة اجهزة القناة"، مؤكدة أنه بسبب ذلك تم إيقاف البث في القناة. كما حملت إدارة القناة، القوات الامنية المسؤولية الكاملة "لهذا الخرق الواضح للقانون".وقناة "زووم نيوز" الفضائية الناطقة باللغة الكردية يمولها "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي الذي اعتقلته القوات الامنية مع اثنين من أشقائه بعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها مع مسلحين موالين لشيخ جنكي في السليمانية فجر اليوم الجمعة وأسفرت عن مقتل ثلاثة من الطرفين واصابة نحو 10 آخرين بجروح.وبحسب المعلومات الواردة، فإن الكوادر العاملة في القناة قد غادرت مبنى القناة ليلاً ومع اندلاع الاشتباكات، ولم يتبقَ سوى بعض المراسلين الذين تم اعتقالهم.