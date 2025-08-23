أجواء غبارية وحرارة اربعينية تسيطران على العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الخرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع في ".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا مع تصاعد غبار في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".