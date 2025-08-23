هزة أرضية في العراق والمواطنون يشعرون بها

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "المراصد الزلزالية لهيئة الانواء الجوية سجلت اليوم حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (70) كم جنوب ".وأضاف ان "قوة الهزة بلغت (3,2) درجة"، مشيرا الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها".