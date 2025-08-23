العراق يستعد لترحيل النزيلات الاجنبيات

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من ، ووزارة الخارجية، ومستشارية ".وأوضح، أن "هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين، ومذكرات التعاون، والاتفاقيات، وأوراق التسليم، ومبدأ المعاملة بالمثل"، منوهاً بأنه "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية".وأكد أن "الوزارة، وبرئاسة وزير العدل، سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات"، مشيرا الى انه "بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى ، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام".وأكد، على "أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية، كما أنها تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني".وأعلن وزير العدل، خالد شواني، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام، لبلدانهن.