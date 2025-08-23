توضيح رسمي بشأن التعيينات

وقال المتحدث باسم المجلس في بيان ورد لـ ، انه "يود التنويه للخريجين من حملة الشهادات العليا والاوائل، بانه مستمر بإعلان أسماء المتقدمين تباعا بعد تدقيقها".وأضاف "على جميع المتقدمين متابعة المواقع الرسمية للمجلس لغرض مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".وأكد انه "سيقوم بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي مع التاكيد على حرص المجلس على تطبيق أعلى معيار العدالة والمساواة والشفافية في اكمال متطلبات تعيين الوجبة الثالثة المشمولين بقانوني 59 و 67 لعام 2017".