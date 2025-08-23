اطلاق حملة "الانترنت المجاني للمدارس" ابتداء من الرصافة.. هل يصل للجميع؟

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته ، انطلاق حملة ايصال المجاني للمدارس في جانب بالعاصمة .وجاءت هذه الحملة بعد حوالي 8 اشهر من اعلان الموافقة على تزويد المدارس العراقية بالانترنت المجاني في 2024.ويوجد في اكثر من 28 الف مدرسة، ومن غير المعلوم ما اذا كانت الحملة ستستمر لتغطي جميع المدارس ام مدارس محدودة، او ان الحملة قد تتوقف بعد تشكل الحكومة الجديدة.