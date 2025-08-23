محافظة بغداد تحسم الجدل بشأن سلامة مياه الخزان الأرضي في عكركوف

وذكر بيان للمحافظة، أن "نتائج الفحوص المختبرية التي أجرتها على عينات من مياه الخزان الأرضي في عكركوف، أثبتت خلو المياه من أي مواد سُمية أو ملوثات".وأكدت المحافظة، أن "نتائج الفحص أظهرت مطابقة المياه للمواصفات البيئية والصحية المعتمدة، مطمئنة المواطنين إلى سلامة المياه وصلاحيتها للاستخدام".