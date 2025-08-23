تزامناً مع ذكرى وفاة الرسول (ص).. اهالي واسط يحيون اربعينية ضحايا فاجعة "الهايبر"

وذكر مصدر محلي، لـ ، انه "بالتزامن مع ذكرى وفاة الاكرم محمد (ص)، احيا اهالي اربعينية ضحايا فاجعة الهايبر ماركت باقامة مجالس تأبينية".واشار الى ان "مشاهد الحزن جمعت بين الحزن على الفقد واستذكار القيم الانسانية والدعاء بالرحمة".