وفاة العلامة السيد محمد علي بحر العلوم أثر جلطة مفاجئة

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ ، أن "العلامة علي توفي إثر جلطة مفاجئة أصابته أثناء سفره على متن الطائرة".ويعد السيد محمد علي بحر العلوم من الشخصيات الدينية والفكرية في ، وينتمي إلى أسرة آل بحر العلوم العلمية المعروفة في الأشرف.