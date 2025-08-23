الداخلية: القبض على 16 عراقياً و24 سورياً مخالفاً لشؤون الاقامة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تم اكتشاف مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية، وعلى أثر ذلك باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث شُكِّلت مجالس تحقيقية وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة، فضلاً عن إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الممنوحة بطرق غير قانونية".وأوضحت الوزارة أنه "بتاريخ (21 آب 2025) وبناءً على معلومات دقيقة، تم تشكيل فريق عمل مشترك مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق ، نُفِّذت عملية أمنية في أحد المجمعات السكنية قيد الإنشاء بمنطقة – الصالحية، وأسفرت عن إلقاء القبض على (16) شخصاً عراقياً و(24) مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم (76) لسنة 2017".وأكدت الداخلية أن "لجان التحقيق ما زالت تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".