أبو رغيف: الأمن السيبراني يمثّل إحدى أهم الأولويات المرتبطة بالعمل الإعلامي

وبحسب بيان صادر عنها، نظّمت والاتصالات، بإشراف ، وبالتعاون مع شركة (Fortinet) العالمية المتخصصة بخدمات الأمن السيبراني، ورشة تخصصية بعنوان (تحديات الأمن السيبراني في مجال الإعلام) بمشاركة مجموعة من المختصين في أمن المعلومات ورؤساء وممثلي المؤسسات الإعلامية.وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسة شملت (حماية شبكات البث التلفزيوني، وأنواع الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الإعلامية، واليات الحماية، ودور في تعزيز المنظومات الدفاعية).وخلال مداخلته الموسعة، شكر رئيس الهيأة ادارة شركة ( Fortinet) وفريقها في ، والمشاركين من رؤساء وممثلي المؤسسات الاعلامية مؤكداً أن "الأمن السيبراني يمثّل إحدى أهم الأولويات المرتبطة بالعمل الإعلامي"، مشيراً إلى "عزم الهيأة على مواصلة هذه الورش لتشكيل سلسلة فاعلة في مواجهة التحديات التقنية المتزايدة".ودعا رئيس الهيئة الرائدة إلى "تقديم حلول تقنية رصينة تواكب حجم المخاطر الإلكترونية"، مؤكداً "أهمية إدماج الكوادر الإعلامية والفنية في برامج تدريبية متخصصة، تمكنها من مواجهة التحديات ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي المتسارع".وشدّد أبو رغيف، على "أهمية الافادة من التجارب الدولية المتقدمة في مجال الأمن السيبراني"، لافتاً إلى "دور الذكاء الاصطناعي في ادارة الركائز التقنية الحديثة التي تسهم في تطوير المعرفة وحماية البيانات، مع الالتفات الى مخاطره التي تتفاقم مع ضعف الوعي والإلمام بكيفية التعامل مع تداعياته الجانبية".وبحسب البيان، قدم المحاضرون رؤى عملية شهدت حوارات تفاعلية في الورشة التي اختتمت بمخرجات اساسية لمواصلة العمل في هذا السياق، وسبل تعزيز القدرات للمؤسسات الإعلامية العراقية في مواجهة التهديدات الإلكترونية المستمرة".