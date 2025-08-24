"صدّق وثيقتك في بيتك".. تفاصيل خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق الوثائق

وقال إنه "وتنفيذاً لتوجيهات نائب وزير الخارجية ، الرامية إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، تستعد ، ، وبالشراكة مع ، للبريد والتوفير، لإطلاق خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق وثائق المواطنين إلكترونياً عبر خدمة البريد الآمن، تحت شعار "صدّق وثيقتك في بيتك".وأشار الساعدي، إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير وسيلة حديثة وميسرة تُمكّن المواطن من إنجاز معاملاته القنصلية من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة القنصلية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي في تسهيل الإجراءات وأتمتتها.وأكد الساعدي، أن الوزارة تعمل بكوادرها الفنية، بالتنسيق مع دائرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدوائر الساندة الأخرى، على توظيف أحدث التقنيات لضمان وصول الخدمات القنصلية إلى المواطنين داخل وخارجه، بما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات متطورة تليق بالمواطن العراقي الكريم وتواكب متطلبات العصر.