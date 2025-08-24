بعد أزمة المياه.. فلاحو العراق يضعون 5 نقاط أمام وزارة الموارد المائية (وثيقة)

وقالت الجمعيات الفلاحية في بيان ورد لـ ، إنه "نظراً لما تمر به البلاد من أزمة خانقة بسبب الشحة المائية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي وأدت الى تهديد حياة المواطنين والفلاحين من خلال عدم توفير الغذائية بسبب سياسات الدول المجاورة واستهداف من خلال الحرب المائية، ولذا بدورنا كممثلين عن الشريحة الفلاحية في عموم العراق والتي تشكل نسبة اكثر من ٦٠% من سكان العراق نضع امام الجهات المعنية اهم المطالب وكما يلي:-على ان تبين امام الرأي العام ما هي اجراءات الوزارة لهذا الشأن.-وضع خطة زراعية شتوية للفلاحين والمزارعين لهذا العام بما يأمن للمواطنين من خلال توفير السلة الغذائية ولقمة العيش للفلاحين.-على إطلاق مستحقات الفلاحين دفعة واحدة دون التجزئة والتقسيط .-نطالب بتنفيذ مشروع تكرار مياه البحر الى النهر الى حوض ثم تقسيمه الى والفرات لتكون مياه عذبة صالحة للزراعة ونتحمل تنفيذ هذا المشروع مع الجهات المختصة وفي حال عدم التنفيذ من قبل الجهات المعنية.-خلال مدة قصيرة سوف تكون لنا وقفة احتجاجية في كافة محافظات العراق للمطالبة بحقوقنا.