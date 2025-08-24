النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب "غير متكافئ" بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً

محليات

2025-08-24 | 06:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النفط مقابل المطاعم!.. اتفاق تدريب &quot;غير متكافئ&quot; بين العراق ولبنان يثير جدلاً واسعاً
1,528 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أثار إعلان وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، عن توقيع اتفاقية مع العراق لتبادل تدريب الشباب بين البلدين جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية. ففي الوقت الذي يقضي فيه الاتفاق بتدريب لبنان للشباب العراقي في مجالات المطاعم والفنادق، يتولى العراق تدريب الشباب اللبناني في قطاعات النفط.

هذا التوزيع الذي وصفه العديد من المراقبين بالـ"غير متكافئ" أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرته انعكاساً لسياسة تهميش القدرات العراقية وتفضيل مصالح طرف على حساب الآخر، في ظل حاجة العراق الملحة إلى استثمار طاقاته البشرية في القطاعات الحيوية التي تمثل عصب اقتصاده.

اتفاق يثير الجدل: التفاصيل المعلنة وردود الفعل
جاء الإعلان الرسمي عن الاتفاق من العاصمة اللبنانية، حيث كشف الوزير محمد حيدر في مؤتمر صحفي عن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني. وبموجب هذا الاتفاق، سيتلقى الشباب العراقي تدريباً متخصصاً في قطاعي المطاعم والفنادق، وهما من أبرز القطاعات الخدمية التي يتميز بها لبنان.

وفي المقابل، سيستفيد الشباب اللبناني من الخبرات العراقية في قطاعات النفط، التي تعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد العراقي والمحرك الرئيسي لعجلته التنموية.
 


لم يمر الإعلان مرور الكرام في الأوساط العراقية، فقد تسبب في ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. اعتبر العديد من الناشطين والخبراء أن الاتفاق غير متكافئ بشكل صارخ، ويفتقر إلى مبدأ المنفعة المتبادلة. فقد تساءلوا عن جدوى تدريب الشباب العراقي في قطاعات خدمية قد لا يكون لها أثر اقتصادي كبير في ظل الظروف الراهنة، بينما يحصل الشباب اللبناني على تدريب في قطاع النفط، الذي يمثل مورداً استراتيجياً للعراق.
 
وفقاً لمختصين في الشأن الاقتصادي، فإن الاتفاق المعلن يثير تساؤلات جدية حول فوائده الملموسة للعراق. فالنفط يمثل أكثر من 90% من إيرادات العراق الحكومية، ويعتبر قطاعاً حيوياً يتطلب استثمارات ضخمة في الكوادر البشرية المؤهلة. وكان من المتوقع أن تكون الأولوية لتدريب الشباب العراقي في هذا القطاع لتعزيز قدراته المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

في المقابل، يقتصر المقابل اللبناني على تقديم خبرات في قطاع الضيافة، وهو قطاع خدمي محدود الأثر مقارنة بالنفط. ويقول محللون إن "الفائدة العراقية من التدريب في هذا المجال تبدو هامشية وضعيفة جداً، خاصة في ظل حاجة العراق الملحة لتطوير بنيته التحتية النفطية والصناعية، وليس تنشيط السياحة التي تواجه تحديات أمنية وسياسية".

وهذا التفاوت في القيمة الاقتصادية للقطاعين يضع الاتفاق في موضع شك، ويجعله يبدو أقرب إلى دعم اقتصادي مباشر لطرف على حساب آخر، منه إلى تبادل خبرات متكافئ.

كما أشار العديد من المنتقدين إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى استنزاف للموارد البشرية العراقية. فبدلاً من تدريب الشباب العراقي ليكونوا قادة المستقبل في قطاع النفط، يتم فتح الباب أمام خبراء لبنانيين ليحصلوا على تدريب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يثير المخاوف بشأن مستقبل الكوادر العراقية. ويرى العديد من العراقيين أن الاتفاق يفتقر إلى التكافؤ، إذ أن العراق يمتلك قطاعاً نفطياً كبيراً، ومن الأولى أن يتم تدريب الشباب العراقي في هذا القطاع الحيوي.

في المقابل، يؤكد المؤيدون أن الاتفاق يصب في مصلحة العراق على المدى الطويل، من خلال تدريب الشباب على قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة، وهو ما يساهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وبعيداً عن الجوانب الاقتصادية، يرى العديد من المراقبين أن الاتفاق يحمل دلالات سياسية تتجاوز إطار التعاون المهني. فقد وصفه خبراء بأنه "يظهر انحيازاً واضحاً لصالح لبنان". ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه محاولة لتخفيف الضغط على الحكومة اللبنانية وتقديم دعم رمزي لها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاتفاق وفوائده الحقيقية للطرفين.

كما أن الغموض الذي يكتنف آليات التنفيذ وتمويل المشروع يعزز الشكوك بشأن جدية الاتفاق. فالاتفاقية تبدو أقرب إلى خطوة رمزية ودبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتخفيف الضغوط الداخلية، أكثر مما هي مشروع اقتصادي متكامل يحقق فوائد متبادلة وملموسة.

ويشير هذا الأمر إلى أن الاتفاق قد يكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع نطاقاً، تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين على حساب مصالح اقتصادية حقيقية للعراق. فالجانب الاقتصادي من الاتفاق يبدو غير مبرر، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الدوافع الحقيقية وراءه، وهل هي فعلاً دوافع اقتصادية بحتة أم أن هناك أبعاداً سياسية خفية تتحكم بها.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة، خاصة فيما يتعلق بملف بطالة الشباب. فالعراق يعاني من تعطيلاً شبه كامل في القطاع الخاص، الذي يُعد الأمل الأبرز للشباب في إيجاد فرص عمل، إذ تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة نتيجة ضعف البنية التحتية، وتأخر المشاريع الاستثمارية، ونقص التمويل الكافي.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذا الوضع يزيد من معدلات البطالة ويحد من قدرة الشباب على الاعتماد على أنفسهم. هذا الوضع يجعل أي اتفاقيات اقتصادية غير متكافئة مع دول أخرى، مثل لبنان، ذات فائدة محدودة بالنسبة للعراقيين، ويثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية الحالية.

ويعكس الغضب الشعبي من هذه الاتفاقية حالة من الإحباط العميق لدى الشباب العراقي الذي يرى أن الفرص المتاحة لهم محدودة جداً، وأن الحكومة لا تضع مصالحهم في الأولوية عند صياغة الاتفاقيات الدولية. ففي الوقت الذي يحتاج فيه الشباب العراقي إلى تدريب متخصص في قطاعات استراتيجية كالنفط والغاز والتصنيع، يتم توجيههم نحو قطاعات لا تخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، مما يثير تساؤلات حول مدى فهم المسؤولين للاحتياجات الحقيقية للسوق والشباب.

في ضوء هذا الجدل، دعا العديد من الناشطين إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاق وتعديله بما يحقق مصلحة العراق أولاً. وأشاروا إلى أهمية تدريب الشباب العراقي في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز، بدلاً من التركيز على مجالات قد لا تساهم في بناء الاقتصاد الوطني. ويجب على المسؤولين العراقيين إعادة تقييم الاتفاق وضمان أن يكون له فوائد ملموسة للشباب العراقي ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. فالأمر لا يتعلق بالجانب الدبلوماسي فقط، بل بتوفير فرص حقيقية للجيل الجديد ليكون قادراً على بناء مستقبل بلده.
 
وفي الختام، يمثل هذا الجدل حول الاتفاق بين العراق ولبنان فرصة للحكومة العراقية لإعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية، ووضع مصالح الشباب وتنمية القطاعات الحيوية في صلب أي اتفاقيات مستقبلية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والمستقبل الأفضل الذي يستحقه الشعب العراقي.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
Play
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
Play
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Play
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
Play
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
Play
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Play
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21

اخترنا لك
السوداني يصدر توجيهاً بشأن العام الدراسي الجديد
11:18 | 2025-08-24
أسماء الوجبة الـ12 من المتقدمين للتعيين
11:00 | 2025-08-24
طقوس متوارثة لابعاد الأحزان والمصائب.. العراقيون يودعون صفر بكسر الاواني
10:47 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
السماح لطلبة الجامعات الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الأول بأداء الدور الثاني
10:07 | 2025-08-24
وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجالات العدلية والقانونية
07:24 | 2025-08-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.