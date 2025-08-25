في نينوى.. ضبط خمسة موظفين بتُهم الاختلاس وتلقي رشى ووعود بالتعيين

وذكرت الهيئة في بيان، انها قامت بتأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق ، بموجب قرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، إذ انتقل إلى التعليميّ؛ وبعد القيام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، تمكَّن من ضبطِ أربعةٍ من مُوظَّفي قطع الوصولات؛ بعد الكشف عن إقدامهم على التلاعب في صرف (٥٣) دفتراً للوصولات تخصُّ شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام ٢٠٢٤ لم تُقيَّدْ إيراداتٍ ماليَّـة للدولة.وفي عمليةٍ منفصلةٍ، أشار البيان، إلى "تمكَّن فريقٌ آخرُ مُؤلَّف من المُديريَّة من ضبطِ موظفةٍ تعملُ في تربية مُحافظة نينوى؛ وذلك لإقدامها على تلقي مبالغ ماليَّةٍ من مُواطنين؛ لقاءَ وعودٍ بتعيينهم في ، مُنوّهةً بأنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبطِ أجهزةِ الهاتف الخاصة بها التي احتوت على محادثاتٍ وحوالاتٍ تخصُّ القضيَّـة".وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتيَّن، وعرض المُتهمين الخمسة بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)؛ وأحكام القرار (١٦٠ / ثانياً لسنة ١٩٨٣)".