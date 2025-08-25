قرار حكومي يخص تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " اصدر توجيه بتسريع معاملات تمليك الأراضي المشمولة بقرار 320".واضاف ان "الدعوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء لفريق التواصل الحكومي الذي شرع بمتابعة ملف تمليك الأراضي وفقاً لقرار (320) وإكمال المعاملات في وأمانة ومنح سنداتها للمواطنين".وكان ، أصدر في العام 2022 قراره بالرقم 320 والذي أجاز لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة.