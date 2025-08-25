تحرير مخطوفة و القبض على الخاطف في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538355-638917470923881067.jpg
تحرير مخطوفة و القبض على الخاطف في بغداد
محليات
2025-08-25 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
16 شوهد
اعلنت
قيادة شرطة الكرخ
، اليوم الاثنين، تحرير مخطوفة و القبض على الخاطف ضمن العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بعد وردود مناشدة عبر خط الطوارئ 911 بوجود حادث خطف، ضمن قاطع مسؤولية
قسم شرطة الدورة
، وعلى الفور وجه قائد شرطة
بغداد
الكرخ
اللواء الحقوقي
عدنان حسن
حمد بتشكيل فريق عمل من قسم الدورة وفوج طوارئ الكرخ الرابع، بالاشتراك مع الاستخبارات ومكافحة إجرام الدورة، تم الانتقال محل الحادث".
واضافت انه "بعد جمع المعلومات والتحري والتجوال ومتابعة
كاميرات
المراقبة، تم التوصل للمتهم و القبض عليه وتحرير المخطوفة، وتمت إحالته إلى مكافحة الاجرام لاستكمال إلاجراءات القانونية وفق القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استدرجها من كربلاء.. تحرير مختطفة شرق بغداد واعتقال الخاطف
04:11 | 2025-08-08
الأعرجي: ماضون بالعمل على إعادة المخطوفين والمهجرين من الأيزيديين
05:52 | 2025-08-03
متورطون بالفاجعة.. القبض على مدير الدفاع المدني في واسط و(6) متهمين آخرين
12:30 | 2025-07-19
رئيس الوزراء يتحدث عن الاسرائيلية المختطفة بالعراق: لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين
02:40 | 2025-07-29
بغداد
خطف
قيادة شرطة الكرخ
قسم شرطة الدورة
قسم شرطة الدور
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عدنان حسن
السومرية
حسن حمد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
31.76%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
27.34%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
25.02%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
15.88%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الأكثر مشاهدة
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
اخترنا لك
تربية المثنى تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني
15:48 | 2025-08-25
تصريح يخص تثبيت هذه الفئة من العقود
14:19 | 2025-08-25
قرار حكومي يخص تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
13:11 | 2025-08-25
يتضمن رفع المخصصات بنسبة 100% وزيادة الخدمة.. ميزات لهذه الفئة من الموظفين
12:54 | 2025-08-25
شركة عراقية تثير الجدل.. غسيل أموال وتهريب الدولارات بقناع الاعلانات
12:15 | 2025-08-25
الخدمة الاتحادي يعلن أسماء الوجبة الـ14 من المتقدمين للتعيين
11:37 | 2025-08-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.