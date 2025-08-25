تحرير مخطوفة و القبض على الخاطف في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد وردود مناشدة عبر خط الطوارئ 911 بوجود حادث خطف، ضمن قاطع مسؤولية ، وعلى الفور وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد بتشكيل فريق عمل من قسم الدورة وفوج طوارئ الكرخ الرابع، بالاشتراك مع الاستخبارات ومكافحة إجرام الدورة، تم الانتقال محل الحادث".واضافت انه "بعد جمع المعلومات والتحري والتجوال ومتابعة المراقبة، تم التوصل للمتهم و القبض عليه وتحرير المخطوفة، وتمت إحالته إلى مكافحة الاجرام لاستكمال إلاجراءات القانونية وفق القانون".