القضاء: القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه بخداع الناخبين

وقالت التابعة لمجلس في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه بخداع الناخبين وغشهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية"، مبينة ان "المتهم اقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل".وأضافت ان "المحكمة استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم اشعار لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم".واكد وفقا للبيان على "ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية".ويذكر أن قد عقد اجتماعا برئاسة السيد بتاريخ 22 تموز الماضي، حضره القضاة نواب رئيس ورئيس وعدد من المدراء العامين بالهيئة وممثلي المستقلة للانتخابات، وأكدوا فيه على ضرورة معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسة بعض الأحزاب والمرشحين باستخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون.