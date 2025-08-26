90% من المنشآت غير المرخصة "بلا سلامة".. حملة لغلق مجمعات سكنية مخالفة في بغداد

وقال عضو رياض العقابي إن "الحكومة المحلية في سبق أن أطلقت بالتنسيق مع حملة شاملة لمتابعة مدى التزام المجمعات السكنية والتجارية والمراكز الترفيهية الكبرى بمعايير السلامة بهدف الحدِّ من الحوادث والحرائق".وأضاف أن "جولات اللجان الميدانية التابعة للمجلس كشفت عن أن 90 بالمئة من المجمعات غير المرخصة أو التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات الرسمية، لم تعتمد أي أنظمة أمان أو وقاية، ما يجعلها عرضة للحوادث في أي وقت بسبب الزحام والنشاط التجاري الكبير فيها".وتابع أن "بعض المجمعات الحديثة، وعلى الرغم من حداثة إنشائها، إلا أنها ما زالت تعاني ضعفاً في تطبيق اشتراطات الدفاع المدني ولم تصل إلى المستوى المطلوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أن "المجلس عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوحدات الإدارية والقائممقاميات، تقرر خلاله إطلاق حملة لجرد جميع المنشآت المخالفة مهما كانت طبيعتها، تمهيداً لغلقها بالتنسيق مع القوات الأمنية لحين تسوية أوضاعها القانونية ومنحها إجازات رسمية للعمل".وحذّر العقابي من "محاولات الفساد أو التدخلات غير المشروعة من قبل بعض المستثمرين أو أصحاب المجمعات، مؤكداً أن أي رئيس وحدة إدارية أو قائممقام أو مدير بلدية يثبت تواطؤه في هذا الملف سيحاسب بشدة، لأن أي إهمال أو تهاون يعرِّض حياة المواطنين للخطر".