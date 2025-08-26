الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538375-638917887744971784.jpg
90% من المنشآت غير المرخصة "بلا سلامة".. حملة لغلق مجمعات سكنية مخالفة في بغداد
محليات
2025-08-26 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
345 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
اعلن
مجلس محافظة بغداد
، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على اطلاق حملة لجرد المنشآت المخالفة والمجمعات السكنية تمهيدًا لاغلاقها، مشيرة الى ان 90% من المجمعات السكنية والتجارية المخالفة وغير الحاصلة على موافقات نهائية، لا تحتوي على إجراءات سلامة.
وقال عضو
مجلس محافظة بغداد
رياض العقابي إن "الحكومة المحلية في بغداد
بغداد
سبق أن أطلقت بالتنسيق مع
مديرية الدفاع المدني
حملة شاملة لمتابعة مدى التزام المجمعات السكنية والتجارية والمراكز الترفيهية الكبرى بمعايير السلامة بهدف الحدِّ من الحوادث والحرائق".
وأضاف أن "جولات اللجان الميدانية التابعة للمجلس كشفت عن أن 90 بالمئة من المجمعات غير المرخصة أو التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات الرسمية، لم تعتمد أي أنظمة أمان أو وقاية، ما يجعلها عرضة للحوادث في أي وقت بسبب الزحام والنشاط التجاري الكبير فيها".
وتابع أن "بعض المجمعات الحديثة، وعلى الرغم من حداثة إنشائها، إلا أنها ما زالت تعاني ضعفاً في تطبيق اشتراطات الدفاع المدني ولم تصل إلى المستوى المطلوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى أن "المجلس عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوحدات الإدارية والقائممقاميات، تقرر خلاله إطلاق حملة لجرد جميع المنشآت المخالفة مهما كانت طبيعتها، تمهيداً لغلقها بالتنسيق مع القوات الأمنية لحين تسوية أوضاعها القانونية ومنحها إجازات رسمية للعمل".
وحذّر العقابي من "محاولات الفساد أو التدخلات غير المشروعة من قبل بعض المستثمرين أو أصحاب المجمعات، مؤكداً أن أي رئيس وحدة إدارية أو قائممقام أو مدير بلدية يثبت تواطؤه في هذا الملف سيحاسب بشدة، لأن أي إهمال أو تهاون يعرِّض حياة المواطنين للخطر".
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
المجمعات السكنية في بغداد
بنايات شروط السلامة
مديرية الدفاع المدني
مجلس محافظة بغداد
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
محافظة بغداد
سومرية نيوز
بغداد رياض
السومرية
+A
-A
