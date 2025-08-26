رسمياً.. عطلة الخميس في العراق

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، ان "يوم الخميس، الموافق للرابع من شهر أيلول، سنة 2025, يعد رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".وأضافت ان "ذلك جاء تزامنًا مع الثاني عشر من , الشريف ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة (ص)".