"مركز أسبر" يحسم الجدل: السوداني لم يُمنع من زيارة واشنطن

وذكر بيان للمركز، ورد لـ : تداولت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً نسبته إلى صحيفة إندبندنت عربية، يزعم أن " لن تسمح لرئيس الوزراء العراقي بزيارة "، بحجة أنه مدعوم من تحالف مرتبط بإيران وقد يستغل الزيارة في حملته الانتخابية.وأضاف البيان، انه "راجع فريق مركز أسبر موقع إندبندنت عربية باستخدام الكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، وتبين أنه لا يوجد أي خبر منشور على المنصة بهذا المضمون. كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو موثوقة مثل هذا الادعاء، ولم يصدر عن أو الأميركية أي تصريح يشير إلى رفض استقبال ".جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس الوزراء محمد إلى كانت في وسط شهر أبريل/ نيسان 2024.وخلص المركز، إلى أن "الادعاء بأن "إندبندنت عربية" قالت أن "الإدارة الأميركية رفضت استقبال السوداني ومنعته من زيارة واشنطن" هو خبر زائف".