احتفاء مصري بمشاركة نجوم المسرح العراقي في مهرجان القاهرة

وقالت الصحيفة وتابعتها ، إن " يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هذا العام بحضور لافت لنخبة من أبرز نجوم تأكيدًا على قوة الحضور العراقي إبداعًا وفكرًا في المحافل الثقافية العربية والدولية".وأضافت أن "نقيب الفنانين العراقيين سيمثل العراق في الدكتور فيما يحلّ كل من الدكتور ميمون الخالدي والدكتورة ضيفين على المهرجان".وأشارت إلى أن "المهرجان يشهد تكريمًا خاصًا للفنان العراقي الكبير الدكتور خلال أولى الجلسات الفكرية، إضافة إلى تكريم الفنانة الراحلة تقديرًا لمسيرتها الفنية، ومن بين الضيوف البارزين أيضًا الإعلامي ماجد لفته العابد".وأشارت إلى أنه "على صعيد العروض المسرحية يشارك العراق ضمن المسابقة الرسمية بمسرحية سيرك للمخرج الكبير دكتور جواد وبمشاركة نخبة من النجوم المسرح العراقي على رأسهم وعلاء وأحمد شرجي ومجموعة من الشباب المسرح العراقي الواعد"، عادةً "هذه المشاركة لدولة العراق تعكس عمق التجربة المسرحية العراقية وحرص رموزها على التواجد الفعّال في أبرز التظاهرات المسرحية العربية والدولية".