الاطاحة بممول للارهاب و غسيل الأموال في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، انه "استكمالاً لمهامها في تجفيف منابع تمويل العصابات الارهابية، وبعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات فرقة المشاة السابعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات ومكافحة الارهاب في قضاء الرمانة، تم ألقاء القبض على متهم يعمل في غسيل الأموال وتمويل الارهاب في قضاء الرمانة بالأنبار".واشارت الى ان "المتهم يعد من ابرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب"، مشيرة الى انه "تم تسليمه إلى الجهات المعنية أصوليا".