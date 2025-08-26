قتلوا شخصاً بدافع النزاع العشائري في اربيل.. 4 متهمين بقبضة الامن

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، ، أن "الحادث وقع عندما قام المتهمون الأربعة بقتل المواطن سعب عايد سمر (سائق أجرة) على خلفية نزاع اجتماعي قديم يعود إلى عام 2020".واشارت إلى أن "المتهمين فروا فور خارج ".وأضاف البيان أن "فرق الأسايش باشرت على الفور عمليات التحري، وبالتنسيق مع مديرية أسايش أقضية وموافقة ، تم القبض على المتهمين وهم: (ز.خ.س)، (س.د.س)، (ح.خ.س)، (م.ع.د)، وجميعهم من سكنة ناحية التابعة لمحافظة ".ولفتت المديرية إلى أنه "تم ضبط السلاح والمركبة المستخدمة في الجريمة أثناء عملية الاعتقال".