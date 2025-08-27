3 جسور جديدة ستظهر فوق دجلة.. بغداد تترقب تدشين 5 مشاريع خلال أسابيع

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن البغداديين سيكونون قريبا على موعد مع افتتاح خمسة مشاريع مهمة في جانبي ، تشمل ثلاثة جسور عابرة لنهر دجلة، إضافة إلى مجسرين رئيسين من شأنهما امتصاص حدة الزحامات وخلق انسيابية أكبر في حركة السير على التقاطعات والشوارع الرئيسة.وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مجسر ساحة 83 الذي يربط بين منطقتي الطالبية وجميلة، فضلا عن مشروع حيوي آخر يتمثل بمجمع مجسرات البيجية الذي سيفتح محور سير جديدا في العاصمة، كونه سيخفف الزخم الكبير في جانب الكرخ، إذ سينقل حركة المركبات عبر مسارين من وصولا إلى ساحة اللقاء، كما يتضمن مقتربات صعود ونزول بالاتجاهين إلى .وبين أن "الجسور الثلاثة العابرة لنهر دجلة التي يرتقب افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون جاهزة أمام حركة السير والمركبات، وتشمل: الجديد الذي يضم جسرين للذهاب والإياب بموازاة الجسر المعلق، وسيرتبطان مع نظيرهما ذي الطابقين، وكذلك جسر الصرافية الثاني الذي شهد توسعة كبيرة في مساراته، ويعد مكملا لسلسلة مجسرات نفذت بالقرب منه، منها مجسرات والكسرة وفائق حسن، إضافة إلى جسر غزة الذي يربط منطقتي الدورة والزعفرانية، ويسهم في تقليل الزخم المروري على طريق المرور السريع في منطقة الدورة".وأكد الجنديل أن "هذه المشاريع بمجملها، تأتي ضمن خطة متكاملة لفك الاختناقات المرورية وتحسين واقع النقل الحضري في ، بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات وحاجة العاصمة إلى بنى تحتية متطورة تواكب النمو العمراني والسكاني"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.