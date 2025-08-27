بحملة بغداد أجمل.. سوق مريدي يتلاشى بعد سنوات من الفوضى (صور)

وقالت الأمانة في بيان لها، إن "إزالة سوق مريدي تأتي ضمن خطة لتوسيع الطرق وإنشاء مساحات عامة في ، وإعادة تنظيم الأسواق بما يخدم سكان المدينة، مع توفير بدائل مناسبة للمواطنين المتضررين".وأضافت الأمانة، أن "السوق تحول على مدار السنوات إلى مركز تجاري عشوائي يعوق حركة السير والخدمات البلدية، ما دفع الأمانة لاتخاذ قرار الإزالة، مع متابعة الفرق المختصة لنقل البضائع والممتلكات وفق الإجراءات المعمول بها".