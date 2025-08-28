معدل 85% واختبار للإنجليزية ومقابلة.. شروط القبول بكليتي التميز والذكاء الاصطناعي

وذكرت الوزارة في دليل الطالب للعام الدراسي 2025 – 2026 واطلعت عليه ، أن الشروط العامة تتضمن أن يكون المتقدم "حائزاً على الشهادة الإعدادية العراقية بفرعيها العلمي والأدبي أو شهادة تعادلها، وأن يكون من مواليد 2001 وما ".وسمحت لخريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدرسية 2024 – 2025 حصراً بالتقديم للكليتين، وأن يكون الترشيح والقبول بعد نجاح الطالب في اختبار اللغة واجتيازه المقابلة، وتكون آلية التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيطات والمتابعة وبمعدل نهائي لا يقل عن 85 بالمئة لكل التخصصات وينافس المتقدمون بحسب خطة قبول الكلية/ القسم.وأشارت إلى أنه يحق لخريجي الفرع العلمي التقديم لكلية بكافة أقسامها، بينما يحق لخريجي الفرع الأدبي التقدم لأقسام والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف، والفلسفة وعلم الاجتماع.أما أقسام ، فيحق لخريجي الفرع العلمي التقديم على أقسام التطبيقات الهندسية والتطبيقات الطبية الحيوية، والبيانات الضخمة.وأوضحت الوزارة أن الطلبة من خريجي الدور الأول يحق لهم التقديم للكليتين، وفي حال عدم استكمال خطة يتم إشغال المقاعد الشاغرة من خريجي الدورين الأول والثاني على وفق الحدود الدنيا للأقسام.وعن آلية التقديم، قالت إن الطالب خريج الفرع العلمي يحق له التقديم على إحدى الكليتين أو كليتهما حسب رغبته، وفي حال رغبة الطالب بالتقديم على كلية فجيب اختيار قسمين على الأقل.وإذا رغب الطالب بالتقديم على كلية التميز فيجب عليه اختيار 3 أقسام على الأقل، في حين يحق لخريج الفرع الأدبي في حال تقديمه على كلية التميز اختيار قسمين على الأقل.