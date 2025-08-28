الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
معدل 85% واختبار للإنجليزية ومقابلة.. شروط القبول بكليتي التميز والذكاء الاصطناعي
محليات
2025-08-28 | 09:54
محليات
2025-08-28 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
حددت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الخميس، ضوابط التقديم إلى كليتي
التميز
والذكاء الاصطناعي المستحدثتين في
جامعة بغداد
.
وذكرت الوزارة في دليل الطالب للعام الدراسي 2025 – 2026 واطلعت عليه
السومرية نيوز
، أن الشروط العامة تتضمن أن يكون المتقدم "حائزاً على الشهادة الإعدادية العراقية بفرعيها العلمي والأدبي أو شهادة تعادلها، وأن يكون من مواليد 2001 وما
بعدها
".
وسمحت لخريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدرسية 2024 – 2025 حصراً بالتقديم للكليتين، وأن يكون الترشيح والقبول بعد نجاح الطالب في اختبار اللغة
الإنجليزية
واجتيازه المقابلة، وتكون آلية التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيطات والمتابعة وبمعدل نهائي لا يقل عن 85 بالمئة لكل التخصصات وينافس المتقدمون بحسب خطة قبول الكلية/ القسم.
وأشارت
وزارة التعليم
إلى أنه يحق لخريجي الفرع العلمي التقديم لكلية
التميز
بكافة أقسامها، بينما يحق لخريجي الفرع الأدبي التقدم لأقسام
إدارة الأعمال
والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف، والفلسفة وعلم الاجتماع.
أما أقسام
كلية الذكاء الاصطناعي
، فيحق لخريجي الفرع العلمي التقديم على أقسام التطبيقات الهندسية والتطبيقات الطبية الحيوية، والبيانات الضخمة.
وأوضحت الوزارة أن الطلبة من خريجي الدور الأول يحق لهم التقديم للكليتين، وفي حال عدم استكمال خطة
القبول
يتم إشغال المقاعد الشاغرة من خريجي الدورين الأول والثاني على وفق الحدود الدنيا للأقسام.
وعن آلية التقديم، قالت
وزارة التعليم العالي
إن الطالب خريج الفرع العلمي يحق له التقديم على إحدى الكليتين أو كليتهما حسب رغبته، وفي حال رغبة الطالب بالتقديم على كلية
الذكاء الاصطناعي
فجيب اختيار قسمين على الأقل.
وإذا رغب الطالب بالتقديم على كلية التميز فيجب عليه اختيار 3 أقسام على الأقل، في حين يحق لخريج الفرع الأدبي في حال تقديمه على كلية التميز اختيار قسمين على الأقل.
مقالات ذات صلة
تحديد معدل 85 للقبول في كليات الصيدلة الاهلية
12:56 | 2025-08-10
استحداث كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد
08:16 | 2025-07-28
شروط قبول "صارمة".. تفاصيل استحداث كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد
03:27 | 2025-07-10
جامعة بغداد تحدد موعد إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي"
04:11 | 2025-07-20
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
30.75%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
24.83%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
22.23%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
محليات
22.19%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
أحدث الحلقات
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
طل الصباح
الأبراج - ركز 27-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-27
طل الصباح
الأبراج - ركز 27-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
طل الصباح
الأبراج - ركز 27-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-27
طل الصباح
الأبراج - ركز 27-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
اخترنا لك
العراق يستعد لثورة في مجال الطاقة الشمسية
08:43 | 2025-08-28
صحة دهوك توجه تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم
08:00 | 2025-08-28
الصحة تعلن إطلاق الاستمارات الإلكترونية للتعيينات المركزية
06:34 | 2025-08-28
معلومات عن تفاصيل عقد باخرتي الكهرباء.. مغالاة بالاسعار لصالح مجمع سكني معروف
06:12 | 2025-08-28
القبض على مرشح للانتخابات بتهمة شراء بطاقات ناخبين
05:30 | 2025-08-28
أمانة بغداد تعقد اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الاستعدادات المبكرة للأمطار
05:06 | 2025-08-28
